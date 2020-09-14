Стало известно, в каких областях больше всего тратят на ремонт дорог

Фото: ремонт дорог (facebook.com)

Лидером по использованию Дорожного фонда стала Днепропетровская ОГА

35% Дорожного фонда идут из государственного бюджета в ОГА на ремонт и обслуживание дорог категории О и С, а также дорог внутри населенных пунктов области.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав рейтинг областных госадминистраций по использованию средств Дорожного фонда.

По его словам, этот рейтинг - один из самых наглядных, показывающих заинтересованность в ремонте дорог каждой ОГА.

Согласно рейтингу, лидером по использованию Дорожного фонда стала Днепропетровская ОГА (96,76%).

"Пока это все исполнение заранее проведенной работы нашей команды (команды экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, советником которого Юрий Голик работал в 2015-2019 годах, - ред.), каких-то глобальных подготовительных работ и процедур на следующий год, к сожалению, не видно", - заявил он.

Среди лидеров рейтинга также Харьковская ОГА (93,2%), Винницкая ОГА (85,5%), г. Киев. (79,8%), Черкасская ОГА (78,8%), Хмельницкая ОГА (78,4%), Ровенская ОГА (73,9%).

Хуже всего использовали Дорожный фонд Черновицкая ОГА (25%), Волынская ОГА (29,8%), Тернопольская ОГА (30,5%), Николаевская ОГА (41,8%).

Как отметил Голик, в 2020-м году ОГА получат 22,172 млрд грн. Это больше, чем было у "Укравтодора" в прошлом году. По состоянию на 31 августа в ОГА уже поступило 14,203 млрд грн.

В то же время, потрачено ОГА 9,372 млрд грн или 66% от поступившего. Это больше, чем было месяцем ранее, но меньше, чем должно быть.

Остаток неиспользованных средств на счетах ОГА 4,830 млрд грн.

Напомним, в 2020 году в Украине стартовала реализация национальной программы "Большая стройка", инициированного президентом Владимиром Зеленским.

В рамках программы в стране будут введены в эксплуатацию 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, а также отремонтируют 4 000 километров дорог национального значения и 2500 км - местного.

По словам Юрия Голика, каждый второй украинец знает о существовании Большой стройки". Подавляющее большинство - 52,2% - уверены в том, что реализовать программу необходимо, несмотря на карантин.

На вопрос о том, какие объекты респонденты считают приоритетными в своем населенном пункте, почти 50% назвали дороги. Далее идут больницы (42,9%), школы (18,4%), детские садики (16,3%), амбулатории (11,4%), стадионы и спортивные площадки (7,3%).