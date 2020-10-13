Стало відомо, які ОДА виконують плани ремонту доріг в 2020

За підсумками дев'яти місяців з отриманих обласними адміністраціями 16,4 млрд гривень Дорожнього фонду витрачено на ремонти доріг вже 12,2 млрд, або 74%.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

Він нагадує, що на фінансування утримання і ремонту доріг обласного та сільського значення ОДА отримують 35% всього обсягу Дорожнього фонду.

"Це 22 млрд грн в цьому році. Багато це чи мало? Це більше, ніж було у всього "Укравтодору" торік, тобто багато", - пише Голик.

Разом з тим він вказує на ряд невирішених питань в регіонах, які відбиваються на якості дорожньо-ремонтних робіт.

"В рамках будь-якої однієї окремо взятої ОДА будь-які єдині стандарти і правила до методології торгів у ProZorro відсутні, технічні вимоги до доріг ОДА нижче, у торгах можуть і беруть участь більша кількість компаній різного рівня, включаючи зовсім маленькі", - додає Голик.

Ще однією проблемою Голик називає низький відсоток використання коштів, що виділяються деякими регіонами.

"4,2 млрд грн або 26% лежать мертвим вантажем на рахунках ОДА", - пише він.

Він також називає лідерів і аутсайдерів серед регіонів за використання коштів Дорожнього фонду. Так, за інформацією Голика, найменше з отриманих коштів витратили на ремонт доріг: Волинська ОДА (37%), Тернопільська ОДА (45%), Чернівецька ОДА (47%) та Миколаївська ОДА (50%).

Водночас лідерами є: Дніпропетровська ОДА (96%), Харківська ОДА (95%), Хмельницька ОДА (90%), Вінницька ОДА (88%) та Рівненська ОДА (80%).

В деяких регіонах, як пише Голик, на рахунках ОДА знаходяться великі суми з Дорожнього фонду, які досі не були використані за призначенням. Найбільші залишки коштів, за його даними, перебувають на рахунках Київської ОДА (365 млн грн), Волинській ОДА (344 млн) і Житомирській ОДА (295 млн).

"Вже зрозуміло, що більша частина ОДА з завданням відремонтувати заданий заздалегідь кількість кілометрів доріг впораються. Кілька ОДА з розряду "найрозумніших", все ще намагаються обдурити долю, з банальним завданням раціонально використовувати ресурс, даний їм з держбюджету, не впораються", - резюмує Голик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на вересень відсоток використання коштів Дорожнього фонду в регіонах був нижче - 66%.