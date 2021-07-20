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Стало известно, какие области сегодня накроет ливень

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптик УкрГидрометцентра прогнозируют дожди сегодня днем. Ливень будет в западных и центральных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в Украине, кроме юго-восточной части, грозы.

Днем в западных областях, кроме Волынской и Ровенской, значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Вместе с тем, сегодня в Ровенской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

Отметим, что вчера из-за ливня в Киеве образовался транспортный коллапс. Улицы города затопило водой, также пострадали несколько станций метро.

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