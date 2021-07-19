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Транспортный коллапс в Киеве. Как организовано движение после ливня

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 14:27
Транспортный коллапс в Киеве. Как организовано движение после ливня Фото: Киев заливает водой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Улицы Киева заливает водой, в результате чего образовался транспортный коллапс. В работе общественного транспорта произошел сбой, а на дорогах образовались пробки.

Как организовано движение после ливня в материале РБК-Украина.

Закрытые станции метро

Сегодня сообщили об ограничении работы метро из-за попадания воды в кассовый зал станций. Речь идет о станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

Сейчас станция "Академгородок" возобновила работу. А в переходе к станции метро "Берестейская" закрыт гермозатвор для избежания попадания воды на пути.

Транспортный коллапс в Киеве. Как организовано движение после ливняФото: на одной из станций метро закрыт гермозатвор (КГГА)

Сбой в работе общественного транспорта

В Киеве ввели оперативное положение № 4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.

Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская - Куреневский парк; №14, 15 по ул. Василенко - ул. Козелецкая; № 24,35 и автобусов №102 по проспекту Правды на участке между улицами Мостицкая и улицами Вышгородская закрыто движение транспорта в обоих направлениях по причине провала асфальта.

Пробки

В Киеве образовались пробки на улицах города из-за сильных дождей. Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, улице Елены Телиги, улице Кирилловская.

Транспортный коллапс в Киеве. Как организовано движение после ливня

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