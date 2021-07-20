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Стало відомо, які області сьогодні накриє злива

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру прогнозують дощі сьогодні вдень. Злива буде у західних та центральних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні в Україні, крім південно-східної частини, грози.

Вдень у західних областях, крім Волинської та Рівненської, значні дощі, у центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим, сьогодні в Рівненській, Житомирській, Чернігівській, східних, центральних та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

Зазначимо, що вчора через зливу в Києві утворився транспортний колапс. Вулиці міста затопило водою, також постраждали декілька станцій метро.

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