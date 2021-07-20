Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня
Фото: Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптик Укргидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. Дожди передают в большинстве регионов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
В западных, южных и восточных областях будут дожди и грозы.
На западе температура воздуха днем составит +22+25, а ночью +10+16.
На севере днем будет +23+25, а ночью +13+15.
В центральных областях днем будет +23+26, а ночью +14+16.
На юге днем будет +25+27, а ночью +14+16.
Прогноз в Киеве
Сегодня в Киеве будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +17+19.
Напомним, вчера улицы Киева залило водой.
Отметим, что из-за ливня в Киеве образовался транспортный коллапс.