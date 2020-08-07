Стало известно, в какие карантинные зоны переведут Луцк и Тернополь

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела разделение регионов по уровню эпидемической опасности. Луцк и Тернополь с 8 августа будут переведены из "красной зоны" в "оранжевую" и "желтую" соответственно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что Луцк и Тернополь, которые первым решением комиссии были признаны наиболее опасными регионами с точки зрения распространения коронавируса, были исключены из "красной зоны"

"Сегодня было принято решение - и показатели позволяют это сделать - по переводу города Луцк из красной зоны в оранжевую, а города Тернополь - из красной зоны в желтую. Оба решения вступают в силу 8 августа", - заявил Степанов.

Напомним, согласно обновленным данным, в "красную зону" попали Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

В "красную зону" также попал и Харьков, в Минздраве назвали это технической ошибкой.