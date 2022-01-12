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Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе

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Донбасс, Среда 12 января 2022 16:16
Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе Фото: на Донбассе вчера погиб военный - стало известно его имя (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во вторник, 11 января на Донбассе в результате обстрела боевиков смертельное ранение получил украинский военный. От них скончался старший солдат Виктор Кучеренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Баштанскую районную государственную администрацию.

"11 января 2022 погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, житель села Новолазаровка Казанковской поселковой объединенной территориальной громады (Николаевская область - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный погиб в районе поселка Новотошковское Луганской области. В августе 2022 году ему бы исполнилось 29 лет.

Кучеренко служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде Вооруженных силу Украины. Принимал участие в антитеррористической операции (АТО).

Напомним, 10 января боевики дважды обстреляли позиции операции Объединенных сил. В результате подрыва на мине погибли двое украинских военных.

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