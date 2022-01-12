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На Донбассе оккупанты смертельно ранили военного

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Донбасс, Среда 12 января 2022 07:38
На Донбассе оккупанты смертельно ранили военного Фото: на Донбассе оккупанты смертельно ранили военного (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 11 января, со стороны пророссийских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Погиб украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Новотошкивского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

С начала суток, 12 января, нарушений не зафиксировано.

Напомним, 10 января боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе. В результате подрыва на мине погибли двое украинских военных.

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