На Донбассе оккупанты смертельно ранили военного
Фото: на Донбассе оккупанты смертельно ранили военного (facebook.com/mod.mil.rus)
За сутки, 11 января, со стороны пророссийских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Погиб украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В сторону Новотошкивского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
С начала суток, 12 января, нарушений не зафиксировано.
Напомним, 10 января боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе. В результате подрыва на мине погибли двое украинских военных.