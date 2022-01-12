Стало відомо ім'я військового, який загинув вчора на Донбасі
У вівторок, 11 січня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків смертельне поранення отримав український військовий. Від них помер старший солдат Віктор Кучеренко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Баштанську районну державну адміністрацію.
"11 січня 2022 загинув старший солдат Кучеренко ВІКТОР ГЕННАДІЙОВИЧ, житель села Новолазарівка Казанківської селищної об'єднаної територіальної громади (Миколаївська область - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військовий загинув у районі селища Новотошківське Луганської області. У серпні 2022 році йому б виповнилося 29 років.
Кучеренко служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді Збройних Сил України. Брав участь в антитерористичній операції (АТО).
Нагадаємо, 10 січня бойовики двічі обстріляли позиції операції Об'єднаних сил. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.