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Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе от пули снайпера

Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 1 декабря на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный. От пули вражеского снайпера умер солдат Валерий Геровкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБ) "Холодный Яр".

"1 декабря 2021 года на позициях под Новотроицким был убит солдат Геровкин Валерий Евгенович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный находился на наблюдательном посту и погиб от пули вражеского снайпера. Ему было 22 года.

В сентябре 2020 года Геровкин подписал контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины. Служил в 93-й ОМБ "Холодный Яр" около года. Родом он из Краматорска.

Фото: на Донбассе погиб военный Валерий Геровкин (facebook.com/93OMBr)

Напомним, 2 декабря боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. В результате вражеских обстрелов ранен военный.

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