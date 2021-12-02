Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе от пули снайпера

В среду, 1 декабря на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный. От пули вражеского снайпера умер солдат Валерий Геровкин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБ) "Холодный Яр".
"1 декабря 2021 года на позициях под Новотроицким был убит солдат Геровкин Валерий Евгенович", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военный находился на наблюдательном посту и погиб от пули вражеского снайпера. Ему было 22 года.
В сентябре 2020 года Геровкин подписал контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины. Служил в 93-й ОМБ "Холодный Яр" около года. Родом он из Краматорска.
Фото: на Донбассе погиб военный Валерий Геровкин (facebook.com/93OMBr)
Напомним, 2 декабря боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. В результате вражеских обстрелов ранен военный.