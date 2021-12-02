ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 17:28
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного Фото: На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 декабря, вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики вели огонь в направлении Новолуганского. Оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов

В сторону Широкиного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки оккупационные войска применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

Напомним, за минувшие сутки, 1 декабря, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погиб военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать