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Четыре нарушения на Донбассе: погиб украинский военный

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Донбасс, Четверг 02 декабря 2021 07:45
Четыре нарушения на Донбассе: погиб украинский военный Фото: боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 1 декабря, со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Погиб украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.

В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7:00, 2 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки, 30 ноября, боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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