Четыре нарушения на Донбассе: погиб украинский военный
За сутки, 1 декабря, со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Погиб украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.
В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
По состоянию на 7:00, 2 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, за минувшие сутки, 30 ноября, боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.