Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе

Названо имя украинского военнослужащего, погибшего в Донбассе 27 августа. Это 39-летний Андрей Вискребець с 74-го разведбатальйона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский областной территориальный центр комплектации.
Военнослужащий погиб от пули снайпера.
"Вчера, 27.08.2021 г. в Донецкой области при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб наш земляк, Вискребець Андрей Викторович", - говорится в сообщении.
Андрей защищал Украину с 2015 года - сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРБ.
У военного осталась жена и двое детей.
Напомним, сегодня боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Известно, что пострадали 8 военных.