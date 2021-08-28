Стало відоме ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі

Назване ім’я українського військовослужбовця, який загинув на Донбасі 27 серпня. Це 39-річний Андрій Вискребець із 74-го розвідбатальйону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізький обласний територіальний центр комплектації.
Військовослужбовець загинув від кулі снайпера.
"Вчора, 27.08.2021 р. на Донеччині при виконанні бойового завдання від кулі снайпера загинув наш земляк, Вискребець Андрій Вікторович", - йдеться в повідомленні.
Андрій захищав Україну з 2015 року - спочатку був мобілізований, а у 2016 році уклав перший контракт. Проходив службу у 26 артилерійській бригаді, у 55 ОАБр. Останній контракт - 74 ОРб.
У військового залишилась дружина та двоє дітей.
Нагадаємо, сьогодні бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Відомо, що постраждали 8 військових.