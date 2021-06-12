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Девять обстрелов и погибший военный: как прошли сутки на Донбассе

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Суббота 12 июня 2021 08:09
Девять обстрелов и погибший военный: как прошли сутки на Донбассе Фото: на Донбассе погиб военный (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 11 июня, на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. В результате обстрелов погиб военный.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, и в районе Новгородского враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - сообщили в пресс-центре ООС.

Кроме того, в направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Возле населенного пункта Южное боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки российские наемники обстреливали украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7 часов утра, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики открыли огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, за предыдущие сутки, 10 июня, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.

Ранее вооруженные формирования Российской Федерации обвинили Вооруженные Силы Украины в нападении на наблюдательный пост.

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