ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе 12 раз открывали огонь: один украинский воин получил ранение

Новина українською →
Украина, Пятница 11 июня 2021 08:18
Боевики на Донбассе 12 раз открывали огонь: один украинский воин получил ранение Фото: на Донбассе ранили военного ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских военных 10 июня. В результате один военнослужащий получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе населенного пункта Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. В районе Новгородского также было неспокойно - противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки боевики обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Водяного (у Приазовья) российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

А неподалеку Водяного (в районе Донецка) боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов. Также вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Луганского боевики дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Пески враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия. В результате один украинский воин получил пулевое ранение.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики успели дважды обстрелять позиции ООС сегодня с утра.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Напомним, что российская сторона всячески препятствует обмену пленными. Там в список на обмен включили людей, который вообще не существует на самом деле.

Ранее сообщалось, что боевики стреляли из танков. Об этом стало известно из отчета ОБСЕ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс
NEWS
Зеленский надеется, что саммит НАТО рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России
Зеленский надеется, что саммит НАТО рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами