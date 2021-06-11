Боевики на Донбассе 12 раз открывали огонь: один украинский воин получил ранение

Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских военных 10 июня. В результате один военнослужащий получил пулевое ранение.

В районе населенного пункта Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. В районе Новгородского также было неспокойно - противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки боевики обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Водяного (у Приазовья) российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

А неподалеку Водяного (в районе Донецка) боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов. Также вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Луганского боевики дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Пески враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия. В результате один украинский воин получил пулевое ранение.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики успели дважды обстрелять позиции ООС сегодня с утра.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.