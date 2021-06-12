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Стало відоме ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі

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Субота 12 червня 2021 10:11
Стало відоме ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі Фото: на Донбасі загинув військовий з Мукачево (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Учора на Донбасі загинув військовослужбовець Володимир Бєлов. Він був родом із Мукачево Закарпатської області.

Про це повідомляють у Facebook "Волонтери Закарпаття".

Військовий загинув 11 червня в смузі відповідальності 128 бригади, в наслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій українських захисників.

"Наш захисник Бєлов Володимир, 1984 року народження, мукачівець, отримав поранення несумісне з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Раніше повдіомлялося, що протягом минулої доби, 11 червня, на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Унаслідок обстрілів загинув військовий. Це сталося неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Там противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 10 червня, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

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