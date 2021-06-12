Стало відоме ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі

Учора на Донбасі загинув військовослужбовець Володимир Бєлов. Він був родом із Мукачево Закарпатської області.

"Наш захисник Бєлов Володимир, 1984 року народження, мукачівець, отримав поранення несумісне з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Військовий загинув 11 червня в смузі відповідальності 128 бригади, в наслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій українських захисників.

Раніше повдіомлялося, що протягом минулої доби, 11 червня, на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Унаслідок обстрілів загинув військовий. Це сталося неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Там противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 10 червня, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.