UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно имя разоблаченного на взятке депутата Киеврады

Автор: Александр Мороз

Разоблаченным на взятке депутатом Киевского городского совета оказался представитель "Слуги народа" Владислав Трубицын. Из-за этого созывается конференция Киевской партийной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы партии Елены Шуляк.

По ее словам, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении в получении взятки депутата Трубицына и директора одного из коммунальных предприятий.

"Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами... Вместе с тем, мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные", - отметила Шуляк.

Она также сообщила, что уже распорядилась созвать конференцию Киевской городской организации партии "Слуга народа" для рассмотрения этого инцидента и принятия решений по Трубицину.

Отметим, речь идет о разоблачении депутата и еще пятерых человек на взятке в 1,26 млн гривен. По данным следствия, он организовал схему, при которой получал деньги за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в Киеве.

Напомним, в конце января разоблачили нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, который за деньги обеспечивал определенным компаниям победы в государственных тендерах.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлуга народа