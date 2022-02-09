Стало известно имя разоблаченного на взятке депутата Киеврады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы партии Елены Шуляк.

По ее словам, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении в получении взятки депутата Трубицына и директора одного из коммунальных предприятий.

"Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами... Вместе с тем, мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные", - отметила Шуляк.

Она также сообщила, что уже распорядилась созвать конференцию Киевской городской организации партии "Слуга народа" для рассмотрения этого инцидента и принятия решений по Трубицину.