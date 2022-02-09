Стало відоме ім'я викритого на хабарі депутата Київради

Викритим на хабарі депутатом Київської міської ради виявився представник "Слуги народу" Владислав Трубіцин. Через це скликається конференція Київської партійної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook голови партії Олени Шуляк.

За її словами, Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття в отриманні хабара депутата Трубіцина та директора одного з комунальних підприємств.

"Ми чекаємо всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами... Разом з тим, ми вважаємо, що політична відповідальність має бути набагато швидшою за кримінальну чи адміністративну. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - зазначила Шуляк.

Вона також повідомила, що вже розпорядилася скликати конференцію Київської міської організації партії "Слуга народу" для розгляду цього інциденту та прийняття рішень щодо Трубіцина.