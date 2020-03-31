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Стало известно имя погибшего украинского военного на Донбассе

Новости » Происшествия     31.03.2020 - 12:05
Стало известно имя погибшего украинского военного на Донбассе
Иллюстративное фото (gennadiydubovoy.livejournal.com)

От снайперской пули погиб Владимир Мовчанюк

Вчера, 30 марта, на Донбассе в результате снайперского обстрела погиб младший сержант Владимир Мовчанюк. Об этом сообщили в Винницкой областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, Мовчанюк проживал в селе Андрушевка Погребищенского района Винницкой области. Служил по контракту с мая 2015 года. Был не женат.

"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 г.р. погиб во время выполнения боевого задания в районе н. п. Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта", - говорится в сообщении.

Похороны бойца планируются в родном селе Андрушевка. Дата уточняется.

Напомним, за прошлые сутки боевики 18 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранение, еще один - боевое поражение.

Также РБК-Украина писало, что 31 марта в зоне операции Объединенных сил один украинский военный подорвался на противопехотной мине. Он находится в тяжелом состоянии. Предварительно, мина является российского производства и запрещена Женевскими конвенциями.

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