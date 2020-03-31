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Стало відомо ім'я загиблого українського військового на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 12:05
Стало відомо ім'я загиблого українського військового на Донбасі
Ілюстративне фото (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Від снайперської кулі загинув Володимир Мовчанюк

Вчора, 30 березня, на Донбасі, в результаті снайперського обстрілу загинув молодший сержант Володимир Мовчанюк. Про це повідомили в Вінницької обласної державної адміністрації.

Як зазначили в ОДА, Мовчанюк проживав у селі Андрушівка Погребищенського району Вінницької області. Служив за контрактом з травня 2015 року. Був не одружений.

"Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 р. н. загинув під час виконання бойового завдання в районі н. п. Первомайське Ясинуватського району Донецької області. Куля снайпера обірвала життя бійця 30 березня", - йдеться в повідомленні.

Похорон бійця плануються в рідному селі Андрушівка. Дата уточнюється.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення, ще один - бойова поразку.

Також РБК-Україна писало, що 31 березня в зоні операції Об'єднаних сил український військовий підірвався на протипіхотної міни. Він знаходиться у важкому стані. Попередньо, міна є російського виробництва і заборонена Женевськими конвенціями.

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