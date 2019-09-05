Стало известно имя погибшего солдата на Донбассе

На Донбассе 4 сентября в результате обстрелов боевиков погиб боец "Азова" Эдуард Шахов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что украинский военный погиб в результате снайперского обстрела в районе Светлодарской дуги. Шахов был командиром отделения в подразделении третьей роты второго батальона.

"4 сентября на Светлодарской дуге от пули снайпера погиб Эдуард Шахов псевдо "Шах". Ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью. Шах родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном сейчас Донецке. Ему было всего 26 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении 4 сентября боевики 12 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки на Донбассе боевики усиливают позиции на передовой. Вооруженные формирования РФ увеличивают количество военной техники и артиллерийских установок. Также на оккупированных территориях в Луганске и Донецке начали военные учения с участием военных из Ростова.