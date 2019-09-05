Стало відомо ім'я загиблого солдата на Донбасі

На Донбасі 4 вересня в результаті обстрілу бойовиків загинув боєць "Азова" Едуард Шахов. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що український військовий загинув в результаті снайперського обстрілу в районі Светлодарской дуги. Шахов був командиром відділення в підрозділі третьої роти другого батальйону.

"4 вересня на Светлодарской дузі від кулі снайпера загинув Едуард Шахов псевдо "Шах". Поранення, отримане бійцем, було несумісним з життям. Шах родом із Херсонської області, проте більшу частину свідомого життя він провів на Донбасі, навчався в окупованому зараз Донецьку. Йому було всього 26 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, впродовж 4 вересня бойовики 12 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі.

Також РБК-Україна повідомляло, що за даними української розвідки на Донбасі бойовики посилюють позиції на передовій. Збройні формування РФ збільшують кількість військової техніки і артилерійських установок. Також на окупованих територіях в Луганську і Донецьку почали військові навчання за участю військових з Ростова.