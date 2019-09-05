На Донбассе начали учения военные из Ростова

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РФ усиливает уровень подготовки боевиков

На Донбассе российские военные из Ростова начали командно-штабные учения. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается, что во время учений особое внимание удаляется применению сил и средств разведки, управлению огнем артиллерийских подразделений и противовоздушной обороне.

"Командование ВС РФ наращивает уровень оперативной подготовки штабов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и боевой подготовки подчиненных им подразделений. В частности, под общим руководством штаба южного военного округа ВС РФ (место дислокации - Ростов-на-Дону, РФ), на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях на этой неделе предпринят ряд командно-штабных учений с определенным составом российских оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что за 4 сентября боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб 1 украинский военный.

Также РБК-Украина сообщало, что боевики на Донбассе усиливают позиции на передовой. В частности, вооруженные формирования РФ увеличивают количество военной техники и артиллерийских установок.