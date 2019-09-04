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Боевики на Донбассе усиливают позиции на передовой

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 13:24
Боевики на Донбассе усиливают позиции на передовой
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Боевики во время ротации увеличивают количество военной техники

Боевики на Донбассе скрыто усиливают позиции на передовой, увеличивая количество военной техники и артиллерийских установок. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

По словам Гуцуляка, усиление позиций частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) происходит во время ротации, которая длится с середины августа.

"На передовую прибывают мотострелковые подразделения усиленные дополнительным вооружением и техникой, в том числе танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры", - сообщил Гуцуляк.

Также украинская разведка сообщает, что прибывшие по ротации подразделения устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72.

Напомним, на протяжении 3 сентября боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили 4 украинских солдат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минске началось заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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