Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

На Донбассе 20 апреля в результате обстрелов боевиков погиб 28-летний лейтенант Андрей Шинкарук. Об этом сообщил капеллан Степан Сус в Facebook.

По его словам, Шинкарук был выпускником Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

"Сегодня (20 апреля - ред.) на востоке Украины от рук врагов, которые ничего не уважают, даже праздник Воскресения Господа, погиб лейтенант Шинкарук Андрей, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного", - написал Сус.

Напомним, 20 апреля в результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения. Всего за прошлые сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня.

Также сообщалось, что вечером 20 апреля боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки. В результате этого один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

Отметим, с начала текущих суток, 21 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли силы операции Объединенных сил в районе Крымского. О потерях в результате обстрелов в Вооруженных силах Украины не сообщают.