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В штабе ООС рассказали подробности обстрела, в котором ранен украинский военный

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 00:20
В штабе ООС рассказали подробности обстрела, в котором ранен украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики возле Авдеевки применили противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

Оккупационные войска на Донбассе 20 апреля обстреляли позиции украинский военных возле Авдеевки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации применили ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражение.

"Ему предоставили надлежащую первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Российские захватчики целенаправленно первыми открывая огонь по позициям наших защитников, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в штабе.

Также добавили, что украинские подразделения использовали в ответ имеющиеся огневые средства.

Напомним, 20 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям ОС, в результате обстрела один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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