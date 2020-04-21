Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового

На Донбасі 20 квітня в результаті обстрілу бойовиків загинув 28-річний лейтенант Андрій Шинкарук. Про це повідомив капелан Степан Сус Facebook.

За його словами, Шинкарук був випускником Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

"Сьогодні (20 квітня - ред.) на сході України від рук ворогів, які нічого не поважають, навіть свято Воскресіння Господа, загинув лейтенант Шинкарук Андрій, випускник Національної академії сухопутних військ імені п. Сагайдачного", - написав Сус.

Нагадаємо, 20 квітня в результаті ворожих обстрілу на Донбасі один український військовий загинув, ще четверо отримали поранення. Всього за минулу добу бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що ввечері 20 квітня бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки. В результаті цього один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову поразку.

Зазначимо, з початку поточної доби, 21 квітня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстріляли сили операції Об'єднаних сил в районі Кримського. Про втрати в результаті обстрілу в Збройних силах України не повідомляють.