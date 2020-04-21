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Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС в районе Крымского

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 13:29
Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС в районе Крымского
Иллюстративное фото (cxid.info)

В результате обстрела потерь среди украинских военных нет

Боевики на Донбассе сегодня, 21 апреля, обстреляли силы операции Объединенных сил в районе Крымского. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Михаил Шаравара.

По его словам, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили минские договоренности

"Выпустили 4 мины 120 калибра по украинским защитникам в районе Крымского, что на Луганском направлении. По имеющейся информации, потерь со стороны подразделений Объединенных сил вследствие обстрела нет", - отметил Шаравара.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заседания контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе проходят еженедельно в формате видеоконференции. Следующая встреча пройдет 22 апреля, на ней стороны обсудят участки разведение сил и средств.

Кроме того, он подчеркнул, что Киев продолжит работать над освобождением пленных украинцев.

"Если завтра нам предложат обмен одного на одного, мы тоже будем радоваться. И будем обменивать. Следующий шаг - мы хотим обменять тех людей, о которых мы говорили, находящихся или в Крыму, или в России. Это немного сложнее, потому что параллельно - коронавирус ", - заявил Зеленский.

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