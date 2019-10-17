Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного

В результате обстрелов боевиков 16 октября на Донбассе погиб старший матрос Степан Крыль. Об этом сообщает "36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского" в Facebook.

Сообщается, что Степан Крыль был родом с Луганской области и с 2015 года находился в вооруженных силах Украины.

"Вчера, около 21.00, во время обстрела противником позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение старший матрос Крыль Степан Валерьевич", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября боевики на Донбассе 30 раз обстреливали позиции украинских военных. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один получил ранения. При этом использовались запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы различных систем и стрелковое оружия.

Также РБК-Украина сообщало, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе растет интенсивность минометных обстрелов. В частности, была осуществлена фотофиксация обстрелов из минометов в Авдеевке.