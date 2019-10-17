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Боевики на Донбассе обстреляли Авдеевку

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 10:48
Боевики на Донбассе обстреляли Авдеевку
Иллюстративное фото (ООС)

Осуществлена фотофиксация домов 1 и 22 на улице Лесная

Вчера, 16 октября боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Авдеевка (Донецкая область) с применением запрещенных минскими договоренностями минометами. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС), ссылаясь на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Вчера с 11:00 до 14:00 дня наблюдательной группой "Авдеевка" по факту обстрела города Авдеевки осуществлена фотофиксация домов 1 и 22 на улице Лесная.

Фото: результаты обстрелов боевиков (facebook.com/pressjfo.news)

"Зафиксировано, что в доме №1 от разрыва минометных мин калибра 82 мм была повреждена крыша сарая, забор дома и счетчик электроэнергии, а в доме №22 - крыша гаража, выбиты взрывной волной окна в жилом здании и сарае, а в 30-ти метрах от гаража обнаружена воронка от прилета мины калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера боевики осуществили 30 обстрелов, в результате которых погиб один военный.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ждать 7 дней соблюдения режима тишины для разведения сил на Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе.

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Новости Украины ДонецкАвдеевкаобстрелбоевики
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