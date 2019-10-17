ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе растет интенсивность минометных обстрелов, - штаб

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 12:49
На Донбассе растет интенсивность минометных обстрелов, - штаб
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минометов

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе растет интенсивность минометных обстрелов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что противник на Донбассе увеличивает интенсивность применения минометов. В частности, вчера вечером вооруженные формирования осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Пески, Луганское и Водяное с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и калибра 82 мм.

"Всего по всей линии разграничения за минувшие сутки зафиксировано 11 фактов применения противником минометов с общим расходом 88 мин", - говорится в сообщении.

На Донбассе растет интенсивность минометных обстрелов, - штаб

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

До этого в Министерстве обороны Украины уже заявляли об усилении обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил. В частности, вооруженные формирования выпустили по украинским позициям в районе Водяного, Лебединского, Зайцево и Авдеевки 36 мин калибров 120 и 82 мм.

Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам заключения
Новости Украины Донбассобстрелминометы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь