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Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

Новости » Происшествия     29.04.2020 - 16:08
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца
Фото: Алексей Лисин (facebook.com/93OMBr)

При обстреле в Луганской области погиб Алексей Лисин

В ходе вчерашнего обстрела на Донбассе погиб украинский военный Алексей Лисин родом из Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 93 отдельной моторизованной бригады.

Сообщается, что Лисин погиб вечером 28 апреля на боевом посту в Луганской области в результате обстрела. Боец был родом из Запорожской области, вступил в бригаду в прошлом году, когда подразделение стояло на Авдеевском направлении.

У погибшего осталась двенадцатилетняя дочь.

Напомним, сегодня в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе еще один украинский военный получил боевое травмирование. В частности, боец пострадал в результате снайперского обстрела на позициях возле Новомихайловки Донецкой области. Военный госпитализирован, ему оказали медицинскую помощь. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Также сообщалось, что украинские военные открыли прицельный ответный огонь с использованием штатного вооружения. На данный момент потери пророссийских боевиков уточняются.

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