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В результате снайперского обстрела на Донбассе травмирован украинский военный

Новости » Происшествия     29.04.2020 - 12:37
В результате снайперского обстрела на Донбассе травмирован украинский военный
Иллюстративное фото (facebook.com 93OMBR)

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новомихайловки

На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации боевое травмирование получил украинский военный. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики 29 апреля обстреляли позиции ООС вблизи Новомихайловки.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воина было доставлено в медицинское учреждение и оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - сообщили в ООС.

В ответ украинские военные открыли прицельный огонь с использованием штатного вооружения. Потеря боевиков уточняются.

Напомним, за прошлые сутки, 28 апреля, боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, обстрелы совершались из запрещенных артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм.

В результате обстрелов в Луганской области погиб один украинский военный. Он получил смертельное осколочное ранение.

Также сообщалось, что на майские праздники боевики готовят провокации обострения ситуации на Донбассе.

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