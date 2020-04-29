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Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця

Новини » Надзвичайні події     29.04.2020 - 16:08
Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця
Фото: Олексій Лісін (facebook.com/93OMBr)

При обстрілі в Луганській області загинув Олексій Лісін

У ході обстрілу на Донбасі загинув український військовий Олексій Лісін родом з Запорізької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 93 окремої моторизованої бригади.

Повідомляється, що Лісін загинув увечері 28 квітня на бойовому посту у Луганській області в результаті обстрілу. Боєць був родом із Запорізької області, вступив до бригади минулого року, коли підрозділ стояв на Авдіївському напрямку.

У загиблого залишилася дванадцятирічна дочка.

Нагадаємо, сьогодні в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань на Донбасі ще один український військовий отримав бойове травмування. Зокрема, боєць постраждав в результаті снайперського обстрілу на позиціях біля Новомихайлівки Донецької області. Військового госпіталізовано, йому надали медичну допомогу. Потерпілий знаходиться в задовільному стані.

Також повідомлялося, що українські військові відкрили прицільний вогонь у відповідь з використанням штатного озброєння. На даний момент втрати проросійських бойовиків уточнюються.

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