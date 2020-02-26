Стало известно имя подозреваемого в растратах экс-руководителя СВР

Бывший первый замглавы Службы внешней разведки Павел Пашковский подозревается в растратах. Об этом РБК-Украина сообщил источник в антикоррупционных органах.

Отметим, сегодня появилась информация о том, что одному из бывших руководителей Службы внешней разведки объявили подозрение в растрате 2,2 млн гривен бюджетных средств на государственных закупках. Источник РБК-Украина в антикоррупционных органах уточнил, что речь идет о Павле Пашковском.

Напомним, Павшковский был назначен замглавы Службы внешней разведки в марте 2014 года. В октябре 2017 года он был уволен указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

На должности в СВР Пашковский не фигурировал в громких скандалах, в декларациях помимо зарплаты и пенсии указывал земельный участок и банковский вклад на сумму около 100 тыс. гривен.

Ранее вышло журналистское расследование о том, что семья начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака владеет элитным автопарком, недвижимостью и несколькими земельными участками. Журналисты пришли к выводу, что имущество его семьи не соответствует доходам.