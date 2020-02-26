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НАБУ сообщило о подозрении экс-первому заместителю главы внешней разведки

Новости » Политика     26.02.2020 - 10:31
НАБУ сообщило о подозрении экс-первому заместителю главы внешней разведки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник в сговоре с другими лицами причинил государству убытков на свыше 2 млн гривен

Бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ) заподозрили в растрате более 2 млн гривен государственных средств в сговоре с другими должностными лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным ведомства, в период с августа по декабрь 2014 года бывший первый заместитель главы СВРУ, экс-чиновник СВРУ и исполняющий обязанности руководителя государственного предприятия организовали государственную закупку оборудования, которое фактически невозможно было поставить.

"Вопреки нормативным документам за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату. Однако, оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель госпредприятия легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", - рассказали в НАБУ.

Отмечается, что в результате противоправной деятельности должностных лиц государству был нанесен ущерб на 2,2 млн гривен. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности руководителя Житомирской таможни Сергею Гринчуку в растрате свыше 732 тысяч гривен. Решался вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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