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У главы СБУ Николаевской области нашли элитные авто и недвижимость, - расследование

Новости » Общество     25.02.2020 - 11:51
У главы СБУ Николаевской области нашли элитные авто и недвижимость, - расследование
Фото: Виталий Герсак (nikcenter.org)

Доходы семьи Герсака несоразмерны с активами в их собственности

Семья начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака владеет элитным автопарком, недвижимостью и несколькими земельными участками, которые не соответствуют его доходам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

По данным журналистов, Герсак всю жизнь работает в правоохранительных органах, начиная с должности оперативника в Винницкой области, после чего был киевский УБОП, Служба внешней разведки и Департамент внутренней безопасности СБУ.

Семья Герсака проживает в столичной новостройке бизнес-класса ЖК "Французский квартал-2". Здесь его супруга приобрела две квартиры и два паркоместа ориентировочной стоимостью около 400 тыс. долларов. Кроме того, она владеет участком под Киевом, где уже началось строительство дома. Стоимость участка составляет около 200 тыс. долларов.

У жены Герсака есть салон красоты, ранее была совладелицей нескольких компаний, однако в последние 10 лет масштабных дивидендов от бизнеса не получала. На нее зарегистрирован авто "Тойота Кэмри", но, по данным расследования, пользуется она "БМВ Х6" стоимостью от 60 тыс. долларов. Автомобиль оформлен на ее мать.

Что касается родителей самого Герсака, то его мать - Раиса Герсак - работала главным бухгалтером в райадминистрации. На сегодня у нее есть доли в двух фирмах, но никаких дивидендов она не получала. При этом у Раисы Герсак две квартиры в Виннице и около гектара земли под Гайсином. Также на нее оформлены "Лексус" (80 тыс. долларов) и "Тойота Тундра". Последняя имеет тюнинг, персонализированный под Герсака.

По словам Раисы Герсак, имущество и автомобиль у нее от "человека, который финансирует ее и ее семью". Называть его она отказалась.

Напомним, в сентябре 2019 гола Виталий Герсак был назначен начальником СБУ в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что на журналистов завели дело из-за расследования доходов замглавы Национальной полиции Евгения Коваля.

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