Стало відоме ім'я підозрюваного у розтратах екс-керівника СЗР

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Павло Пашковський підозрюється у розтратах. Про це РБК-Україна повідомило джерело в антикорупційних органах.

Відзначимо, сьогодні з'явилася інформація про те, що одному з колишніх керівників Служби зовнішньої розвідки оголосили підозру в розтраті 2,2 млн гривень бюджетних коштів на державних закупівлях. Джерело РБК-Україна в антикорупційних органах уточнило, що мова йде про Павла Пашковського.

Нагадаємо, Павшковський був призначений заступником голови Служби зовнішньої розвідки у березні 2014 року. У жовтні 2017 року він був звільнений указом тодішнього президента Петра Порошенка.

На посади у СЗР Пашковський не фігурував в гучних скандалах, в деклараціях крім зарплати і пенсії вказував земельну ділянку і банківський вклад на суму близько 100 тис. гривень.

Раніше вийшло журналістське розслідування про те, що сім'я начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака володіє елітним автопарком, нерухомістю і декількома земельними ділянками. Журналісти прийшли до висновку, що майно його родини не відповідає доходам.