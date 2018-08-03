С подозреваемым в нападении на Гандзюк проводят следственные действия, - Аброськин

Сейчас полицейские проводят неотложные следственные действия

Сейчас полицейские проводят неотложные следственные действия с целью сбора доказательной базы о причастности подозреваемого к нападению на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечает Аброськин, сразу после нападения был осуществлен комплекс оперативно-розыскных и следственных действий.

"Результатом проведения комплекса оперативно-розыскных следственных действий стало установление и задержание именно в это время человека, который обоснованно подозревается в совершении преступления в отношении чиновницы Херсона. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия с целью сбора необходимой информации, доказательной базы. Более подробную информацию мы сможем предоставить немного позже, после проведения необходимых следственных действий", - подчеркнул заместитель главы Национальной полиции.

Поліція затримала особу за підозрою у скоєнні злочину відносно чиновниці Херсонської міськради - В’ячеслав Аброськін Поліція затримала особу за підозрою у нападі на чиновницю Херсонської міськради – Vyacheslav Abroskin Зараз поліцейські проводять невідкладні слідчі дії з метою збору доказової бази щодо причетності саме цієї особи до вказаного злочину. Про це перший заступник Голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції повідомив сьогодні, 3 серпня. Деталі - ТУТ: https://bit.ly/2KpbJmX #поліція #Київ #Херсон #новини Сергій Князєв Iaroslav Trakalo Ольга Атаманова Українська правда Цензор.НЕТ 24 Канал Радіо Свобода 112.ua Телеканал "Прямий" Опубліковано Національна поліція України П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Напомним, что сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter, что был задержан нападавший на активистку Гандзюк.

Добавим, что 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил серной кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественной деятельнице Херсона Гандзюк. 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Как отметил заведующий ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергей Волченко, прогноз по Гандзюк сложный. Сегодня ей сделали первую операцию.