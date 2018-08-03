С подозреваемым в нападении на Гандзюк проводят следственные действия, - Аброськин

Новости Общество 03.08.2018 - 18:01
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Сейчас полицейские проводят неотложные следственные действия

Сейчас полицейские проводят неотложные следственные действия с целью сбора доказательной базы о причастности подозреваемого к нападению на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечает Аброськин, сразу после нападения был осуществлен комплекс оперативно-розыскных и следственных действий.

"Результатом проведения комплекса оперативно-розыскных следственных действий стало установление и задержание именно в это время человека, который обоснованно подозревается в совершении преступления в отношении чиновницы Херсона. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия с целью сбора необходимой информации, доказательной базы. Более подробную информацию мы сможем предоставить немного позже, после проведения необходимых следственных действий", - подчеркнул заместитель главы Национальной полиции.

 
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Опубліковано Національна поліція України П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Напомним, что сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter, что был задержан нападавший на активистку Гандзюк.

Добавим, что 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил серной кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественной деятельнице Херсона Гандзюк. 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Как отметил заведующий ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергей Волченко, прогноз по Гандзюк сложный. Сегодня ей сделали первую операцию.

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