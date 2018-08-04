ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Гандзюк

Также в ООН внимательно наблюдают за ситуацией вокруг других нападений на общественных активистов в Украине

Представительство ООН в Украине осуждает нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк и другие недавние нападения на активистов и призывает правительство провести эффективное расследование. Об этом сообщает информационный центр представительства ООН в Украине.

"Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов", - говорится в заявлении.

"Сильное гражданское общество, где гарантируется фундаментальное право на свободу слова и безопасность является необходимым для обеспечения прозрачного управления и ответственности власти", - подчеркнули в представительстве.

Напомним, что 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета и общественную активистку Екатерину Гандзюк. Полиция 3 августа задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.