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Стало известно, по чем хакеры РФ "били" в Украине чаще всего за полгода

Фото: чаще всего хакеры РФ в ближайшие 6 месяцев мешали работе госорганов (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, не брезгуя гражданскими целями. Но чаще всего их мишенью становились органы власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госспецсвязи.

"В I полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1350 кибератак", - говорится в сообщении.

Отрасли, которые больше всех атаковали российские хакеры:

  • государственные и местные органы;
  • сектор безопасности и обороны;
  • энергетический сектор;
  • финансовый сектор;
  • коммерческий сектор;
  • телеком-сектор и разработчики;
  • транспортная ветвь.

Наиболее распространенными типами кибератак были:

  • вредоносный программный код;
  • вмешательство;
  • попытки вмешательства;
  • нарушение уязвимостей информации;
  • нарушение доступности;
  • вредное (обидное) содержимое;
  • известная уязвимость;
  • мошенничество.

Как сообщалось, СБУ обнаружила и заблокировала попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов, которые участвуют в национальном телемарафоне.

Также хакеры страны-агрессора могут распространять опасные электронные письма под видом "бесплатной правовой помощи".

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