Стало известно, по чем хакеры РФ "били" в Украине чаще всего за полгода

Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, не брезгуя гражданскими целями. Но чаще всего их мишенью становились органы власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госспецсвязи.
"В I полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1350 кибератак", - говорится в сообщении.
Отрасли, которые больше всех атаковали российские хакеры:
Наиболее распространенными типами кибератак были:
Как сообщалось, СБУ обнаружила и заблокировала попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов, которые участвуют в национальном телемарафоне.
Также хакеры страны-агрессора могут распространять опасные электронные письма под видом "бесплатной правовой помощи".
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