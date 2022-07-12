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Стало відомо, по чому хакери РФ "били" в Україні найчастіше за півроку

Фото: найчастіше хакери РФ у найближчі 6 місяців заважали роботі держорганів (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. Але найчастіше їх мішенню ставали органи влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держспецзв’язку.

"У І півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак", - йдеться в повідомленні.

Галузі, які найбільше атакували російські хакери:

  • державні та місцеві органи влади;
  • сектор безпеки та оборони;
  • енергетичний сектор;
  • фінансовий сектор;
  • комерційний сектор;
  • телеком-сектор і розробники;
  • транспортна галузь.

Найпоширенішими типами кібератак були:

  • шкідливий програмний код;
  • втручання;
  • спроби втручання;
  • порушення вразливостей інформації;
  • порушення доступності;
  • шкідливий (образливий) вміст;
  • відома вразливість;
  • шахрайство.

Як повідомлялось, СБУ виявила і заблокувала спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні.

Також хакери країни-агресора можуть поширювати небезпечні електронні листи під виглядом "безоплатної правової допомоги".

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