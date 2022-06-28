Российские хакеры пытались взломать национальный телемарафон, - СБУ
Служба безопасности Украины обнаружила и заблокировала попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов, которые участвуют в национальном телемарафоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что накануне Дня Конституции российские хакеры хотели использовать телеканалы для собственных деструктивных информационных операций.
По данным СБУ, российские спецслужбы пытались получить доступ к:
- видеопотоку прямой трансляции;
- ленте новостей прямого эфира;
- отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.
Правоохранители смогли предотвратить несанкционированные действия, но отмечают, что подобные попытки могут повторяться.
Подчеркивается, что кибератаки являются частью целенаправленных усилий России для влияния на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны.
Напомним, хакеры могут распространять опасные электронные письма под видом "бесплатной правовой помощи".
Госспецсвязи объяснило, как распознать, что ваш девайс взломали хакеры или на нем установлено вредоносное программное обеспечение.