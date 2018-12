Стало відомо, хто голосував проти резолюції по мілітаризації Криму

Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX