Стало відомо, хто голосував проти резолюції по мілітаризації Криму

Фото: ООН (un.org)

19 країн не підтримали ініційовану резолюцію

Проти ініційованої Україною резолюції по мілітаризації Криму на засіданні Генасамблеї ООН проголосували Російська Федерація, Білорусь, Сербія та ще 16 країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Постійного представництва України при ООН в Twitter.

Зазначимо, резолюцію Генасамблеї ООН підтримали 66 країн, утрималося 72.

Держави, які голосували ПРОТИ кримської резолюції:



1. Вірменія

2. Білорусь

3. Болівія

4. Бурунді

5. Камбоджа

6. Куба

7. КНДР

8. Іран

9. Лаос

10. М’янма

11. Нікарагуа

12. Росія

13. Сербія

14. Південний Судан

15. Судан

16. Сирія

17. Узбекистан

18. Венесуела

19. Зімбабве pic.twitter.com/i20lQitRwH — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2018

Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2018

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму.

Резолюція засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному та Азовському морях.

Так, Генеральна Асамблея ООН розглядала проект резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів", ініційований Україною і представлений від імені групи держав.