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Стало відомо, хто голосував проти резолюції по мілітаризації Криму

Новини » Політика    18.12.2018 - 04:16
Стало відомо, хто голосував проти резолюції по мілітаризації Криму
Фото: ООН (un.org)

19 країн не підтримали ініційовану резолюцію

Проти ініційованої Україною резолюції по мілітаризації Криму на засіданні Генасамблеї ООН проголосували Російська Федерація, Білорусь, Сербія та ще 16 країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Постійного представництва України при ООН в Twitter.

Зазначимо, резолюцію Генасамблеї ООН підтримали 66 країн, утрималося 72.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму.

Резолюція засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному та Азовському морях.

Так, Генеральна Асамблея ООН розглядала проект резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів", ініційований Україною і представлений від імені групи держав.

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Новини України ООНРосійська ФедераціяКримрезолюция
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