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Стало известно, когда Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО 5 июля.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что протокол о вступлении Финляндии в НАТО будет подписан на следующей неделе.

"Мы сделаем официальное подписание протокола о вступлении во вторник с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции", - подтвердил Столтенберг.

Кроме того, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры о вступлении, вероятно, состоятся 4 июля. Отмечается, что этот шаг обеспечит выполнение Финляндией и Швецией политических, экономических и военных требований НАТО до подписания протокола о вступлении.

После подписания протокола две скандинавские страны станут членами-наблюдателями.

Председатель научного совета Хельсинкского университета Туомас Форсберг добавил, что протокол о присоединении является относительно простым документом, но ратификация членства Финляндии и Швеции законодательными органами стран-членов может занять непредсказуемое количество времени.

"Возможно, например, Турция все еще может заблокировать членство, но вполне вероятно, что и это так или иначе будет решено", - сказал Форсберг.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам в Мадриде, что на этой неделе Германия начнет ратифицировать вступление Финляндии и Швеции. Также отмечается, что другие страны-члены уже сделали подобные шаги. Хотя ожидается, что этот парламентский процесс продлится до года.

Напомним, НАТО пригласило Финляндию и Швецию в альянс.

При этом в Турции заявили, что процесс вступления стран в НАТО еще не завершен. Анкара намерена выдвинуть новые требования к скандинавам.

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НАТОФинляндияШвецияЙенс Столтенберг