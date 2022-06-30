Стало відомо, коли Фінляндія та Швеція підпишуть протокол про приєднання до НАТО

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що протокол про вступ Фінляндії до НАТО буде підписаний наступного тижня.

"Ми зробимо офіційне підписання протоколу про вступ у вівторок з міністрами закордонних справ Фінляндії та Швеції", - підтвердив Столтенберг.

Окрім того, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що переговори про вступ, ймовірно, відбудуться 4 липня. Зазаначається, що цей крок забезпечить виконання Фінляндією та Швецією політичних, економічних і військових вимог НАТО до підписання протоколу про вступ.

Після підписання протоколу дві скандинавські країни стануть членами-спостерігачами.

Голова дослідницької ради Гельсінського університету Туомас Форсберг додав, що протокол про приєднання є відносно простим документом, але ратифікація членства Фінляндії та Швеції законодавчими органами країн-членів може зайняти непередбачувану кількість часу.

"Можливо, наприклад, Туреччина все ще може заблокувати членство, але цілком ймовірно, що і це так чи інакше буде вирішено", - сказав Форсберг.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам у Мадриді, що цього тижня Німеччина почне ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції. Також зазначається, що інші країни-члени вже зробили подібні кроки. Хоча очікується, що цей парламентський процес триватиме до року.