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Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО еще не завершен, - Минюст Турции

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Анкара, Среда 29 июня 2022 16:00
Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО еще не завершен, - Минюст Турции Фото: флаг НАТО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Подписанный меморандум не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Анкара планирует выдвинуть новые требования к скандинавам.

Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansi.

"Подписанный накануне меморандум вовсе не означает, что процесс вступления двух скандинавских стран в Альянс завершен... Турция продолжит свою борьбу за то, чтобы эти страны перестали быть "базой" для террористических организаций, а также чтобы они вернули террористов, которых хочет Турция", - сказал министр.

В частности, теперь Турция потребует выдачи Швецией и Финляндией 33 подозреваемых в терроризме.

Напомним, ранее Турция блокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Анкара обвиняла Стокгольм и Хельсинки в "поддержке террористов".

При этом накануне саммита НАТО в Мадриде стало известно, что Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Стороны договорились подписать соответствующий меморандум.

Согласно меморандуму, три страны обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

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НАТО Швеция Турция Финляндия
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