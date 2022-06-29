Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО еще не завершен, - Минюст Турции
Подписанный меморандум не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Анкара планирует выдвинуть новые требования к скандинавам.
Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansi.
"Подписанный накануне меморандум вовсе не означает, что процесс вступления двух скандинавских стран в Альянс завершен... Турция продолжит свою борьбу за то, чтобы эти страны перестали быть "базой" для террористических организаций, а также чтобы они вернули террористов, которых хочет Турция", - сказал министр.
В частности, теперь Турция потребует выдачи Швецией и Финляндией 33 подозреваемых в терроризме.
Напомним, ранее Турция блокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Анкара обвиняла Стокгольм и Хельсинки в "поддержке террористов".
При этом накануне саммита НАТО в Мадриде стало известно, что Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Стороны договорились подписать соответствующий меморандум.
Согласно меморандуму, три страны обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.