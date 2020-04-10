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Стало известно, когда Джонсон приступит к своим обязанностям

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 08:54
Стало известно, когда Джонсон приступит к своим обязанностям
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Пройдет не меньше месяца, прежде чем премьер-министр вернется на работу

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечается, в Уайтхолле существуют опасения, что пройдет не меньше месяца, прежде чем премьер-министр вернется на работу.

Глава МИД Доминик Рааб, принявший на себя обязанности премьер-министра на время его болезни, заявил, что не разговаривал с Джонсоном после госпитализации.

"Я думаю, что особенно важно, пока он находится в реанимации, позволить ему сосредоточиться на выздоровлении. Мы в правительстве все это предусмотрели", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Великобритании, заболевший коронавирусом, был переведен из реанимации в обычную больничную палату.

РБК-Украина писало, что 27 марта стало известно о том, что Борис Джонсон заболел коронавирусом. После обнаружения болезни глава британского правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.

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